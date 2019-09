250.000 Kunden im Rhein-Kreis Neuss : Kreiswerke: Wasser-Produktionsweg ist zertifiziert

Rhein-Kreis Gutachter bestätigen dem Versorger erstmals, den hohen Standards im Technischen Sicherheitsmanagement zu genügen.

Stolz präsentiert Steltens Technik-Chef Jörg Kaulitzky (54) das Zertifikat, mit dem der Dachverband DVGW – Deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches – dem lokalen Wasserversorger mit Sitz in Grevenbroich-Kapellen bescheinigt, dass er im Bereich Technisches Sicherheitsmanagement (TSM) alle vorgegebenen Standards erfüllt. Das betrifft, so Stelten und Kaulitzky unisono, den gesamten Produktionsweg vom Wasser-Einzugsgebiet bis hin zum Anschluss des Endverbrauchers. Das nun ausgehändigte Zertifikat sei Bestätigung und Verpflichtung zugleich, nicht in den Anstrengungen nachzulassen, den Kunden ein Spitzenprodukt zu liefern.