Altenpflege im Rhein-Kreis Neuss : 2020 fehlen nach einer Prognose kreisweit 263 Pflegeplätze

Ein zentrales Thema im Kreissozialausschuss: die Entwicklung des Bedarfs an Pflegeplätzen in den nächsten Jahren. Mit Abstand am größten ist der Bedarf in Kaarst. Größere Bedeutung wird künftig der Kurzzeitpflege zukommen. Kreisdirektor Dirk Brügge geht nämlich davon aus, dass mehr Tagespflegeplätze tendenziell weniger Vollzeitpflegeplätze bedeuten. Ein weiteres Problem: Es ist schwieriger denn je, geeignetes Pflegepersonal zu finden.