Corona-Pandemie im Rhein-Kreis Neuss : 1525 Menschen sind aktuell mit dem Coronavirus infiziert

Rhein-Kreis Der 7-Tage-Inzidenz-Wert des Robert Koch Instituts liegt für den Rhein-Kreis Neuss derzeit bei 143,8. Von den aktuell nachweislich Infizierten ist mehr als ein Drittel vollständig geimpft, wie der Kreis mitteilt.

Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 1525 Menschen (Vortag: 1367) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Davon sind 643 Infizierte (Vortag: 584) vollständig geimpft. Aufgrund ihrer Erkrankung mit dem Coronavirus befinden sich aktuell 16 Menschen (Vortag: 16) in einem Krankenhaus, von denen 9 (Vortag: 9) vollständig geimpft sind. Unverändert 382 Menschen sind an den Folgen einer Erkrankung mit dem Coronavirus verstorben. Kreisweit 22 686 Personen (Vortag: 22 665) sind wieder von der Infektion genesen. Das teilte der Kreis am Montagnachmittag mit.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert des Robert Koch Instituts (RKI) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 143,8 (Vortag: 154,2). Unter den im Kreisgebiet aktuell mit dem Coronavirus infizierten Personen ist in 564 Fällen (Vortag: 471) die Delta-Variante und in einem Fall (Vortag: 1) die Gamma-Variante nachgewiesen. Hierbei gibt es aktuell keinen Hot-Spot. Der Rhein-Kreis Neuss untersucht seit Ende Januar alle in den Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams entnommenen positiven Corona-Tests auf ihre Sequenzierung.

Seit Pandemie-Beginn wurden im Rhein-Kreis Neuss 24 593 (Vortag: 24 414) Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Von den aktuell 1 525 Infizierten gehören 409 (Vortag: 358) der Gruppe der unter 20-Jährigen an. Zurzeit sind 1 323 Personen (Vortag: 1 211) als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.

Bei den durch den Kreis beauftragten Anbietern von Antigen-Schnelltests wurden in der vergangenen Woche insgesamt 14024 Testungen (Vorwoche: 5 725) durchgeführt. Dabei waren 69 Ergebnisse positiv. In den Corona-Testzentren Neuss und Grevenbroich sowie durch die mobilen Testteams sind in der vergangenen Woche 1136 PCR-Testungen (Vorwoche: 643) vorgenommen worden. Seit dem 11. März 2020 wurden dort insgesamt 97 035 PCR-Testungen durchgeführt, von denen bislang 19 080 positiv waren. Diese Zahlen umfassen nicht die Testungen in Arztpraxen und Krankenhäusern im Kreisgebiet sowie von Reiserückkehrern an Flughäfen oder Grenzstationen.

Die derzeit mit dem Coronavirus infizierten Personen verteilen sich wie folgt auf die Städte und die Gemeinde im Kreis:



Neuss: 546 (Vortag: 480)

Dormagen: 239 (Vortag: 217)

Grevenbroich: 192 (Vortag: 182)

Meerbusch: 201 (Vortag: 173)

Kaarst: 133 (Vortag: 117)

Korschenbroich: 117 (Vortag: 111)

Jüchen: 67 (Vortag: 58)

Rommerskirchen: 30 (Vortag: 29)



„Impfungen sind der Schlüssel zum Erfolg bei der Bewältigung der Pandemie“, appelliert Landrat Hans-Jürgen Petrauschke an alle noch Ungeimpften, sich unbedingt impfen zu lassen und so sich selbst und andere zu schützen. „Mit jeder Impfung schützen wir auch Kinder und Vorerkrankte, für die es noch keinen Impfstoff gibt“, so Petrauschke, der dazu aufruft, schnellstmöglich einen Impftermin beim Haus- oder Betriebsarzt zu vereinbaren oder auch ohne Termin eines der mobilen Impfangebote des Kreises und der Kassenärztlichen Vereinigung zu nutzen. Zudem bittet er, noch nicht geimpfte Verwandte, Freunde und Kollegen von einer Impfung zu überzeugen. „Da der Schutz, den eine Impfung bietet, mit der Zeit abnimmt, ist es zudem wichtig, dass viele – besonders ältere - Menschen das Angebot einer Auffrischungsimpfung gegen das Coronavirus in Anspruch nehmen, um im Herbst und Winter weiterhin geschützt zu sein“, so der Landrat.

Es sei wichtig, so Petrauschke, verantwortungsvoll mit den wiedergewonnenen Freiheiten umzugehen: „Halten Sie daher auch weiter Abstand, tragen Sie eine Maske und machen Sie von der Möglichkeit des kostenlosen Antigen-Schnelltest Gebrauch“, erläutert Petrauschke. „Schnelltests sind weiter ein wichtiger Baustein der Pandemiebekämpfung und helfen dabei, Infektionsketten frühzeitig zu erkennen und zu unterbrechen. Auch wenn man selbst keine Symptome hat, kann man andere anstecken, die dann möglicherweise einen schweren Verlauf haben.“

Für wichtige Fragen hat das Kreis-Gesundheitsamt unter der Telefonnummer 02181/601-7777 eine Hotline eingerichtet. Diese ist montags bis freitags von 8 – 18 Uhr und am Wochenende von 10 – 14 Uhr erreichbar. Aktuelle Informationen und weitere Statistiken finden sich auf der Kreis-Homepage unter www.rhein-kreis-neuss.de/corona.

(NGZ)