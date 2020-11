1101 Corona-Infektionen im Rhein-Kreis Neuss : Zahl der Covid-19-Toten steigt auf 39

Rhein-Kreis Die Zahl der Todesfälle ist im Rhein-Kreis gestiegen: Ein 82-jähriger und ein 85-jähriger Mann aus Neuss sowie ein 86-jähriger Mann aus Meerbusch sind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. 1101 Menschen sind derzeit infiziert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Zahl der Todesopfer ist kreisweit auf 39 gestiegen. Aktuell ist nach Kreisangaben bei 1101 Menschen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. 52 von ihnen werden in einem Krankenhaus behandelt.

Von den derzeit mit dem Virus infizierten Personen wohnen 454 in Neuss, 162 in Dormagen, 143 in Grevenbroich, 111 in Meerbusch, 67 in Kaarst, 60 in Korschenbroich, 57 in Jüchen und 47 in Rommerskirchen.

Der 7-Tage-Inzidenz-Wert des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) liegt aktuell für den Rhein-Kreis Neuss bei 124,4. Insgesamt wurden im Rhein-Kreis Neuss seit Pandemie-Beginn 3 787 Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt. Kreisweit 2 647 Personen sind wieder von der Infektion genesen. Zurzeit sind 2 457 Personen als begründete Verdachtsfälle auf Empfehlung des Kreis-Gesundheitsamtes durch die jeweilige Stadt in Quarantäne gesetzt.

Im Seniorenzentrum St. Elisabeth in Rommerskirchen wurden insgesamt 26 Bewohner positiv auf das Coronavirus getestet. Nachdem in der vergangenen Woche bei 9 Bewohnern und 7 Mitarbeitern eine Infektion festgestellt wurde, wurden am Samstag alle 78 Bewohner getestet. Hiervon waren weitere 17 Testergebnisse positiv, drei stehen noch aus. Die WTG-Behörde des Rhein-Kreises Neuss hat für die Einrichtung einen Aufnahmestopp verhängt. Zudem sind Besuche nur noch über einen separierten Außenbereich möglich und Personal darf ausschließlich auf einer Station eingesetzt werden. „Hiermit werden die Bewohner geschützt, aber gerade in dieser schweren Zeit auch noch ein sicherer Kontakt zu den Angehörigen ermöglicht. Der Kreis steht den Bewohnern und Mitarbeitern sowie den Angehörigen hier unterstützend zur Seite“, sagt Kreisdirektor Dirk Brügge.

An der Kindertagesstätte Wetterhäuschen in Neuss wurden 5 Mitarbeiter positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet. Die Einrichtung wurde geschlossen und Kinder aus drei Gruppen unter Quarantäne gesetzt. An der Kindertagesstätte Karl Borromäus in Meerbusch ist eine Mitarbeiterin mit dem Coronavirus infiziert. Die Kinder aus einer Gruppe sowie 4 Mitarbeiter wurden unter Quarantäne gesetzt. An der Kindertagesstätte Schatzkiste in Meerbusch wurden die Kinder aus einer Gruppe unter Quarantäne gesetzt, nachdem eine Erzieherin positiv auf das Coronavirus getestet wurde.

Ein Mitarbeiter der Karl-Kreiner Grundschule in Neuss ist mit dem Coronavirus infinziert. Eine Gruppe des offenen Ganztags wurde unter Quarantäne gesetzt. An der Richard-Schirrmann-Schule in Neuss wurden die Kinder aus einer Gruppe des Offenen Ganztags sowie 5 Mitarbeiter unter Quarantäne gesetzt, nachdem eine Schülerin positiv auf eine Infektion mit dem Coronavirus getestet wurde.

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke appelliert, sich strikt an die Corona-Regeln zu halten und Kontakte weiterstmöglich zu minimieren: „Unser aller Verhalten entscheidet, wie stark und wie schnell sich das Corona-Virus ausbreitet und wann Beschränkungen wieder gelockert werden können.“ Es gehe jetzt nicht so sehr um die Frage, was alles noch möglich ist, sondern vorrangig darum, Kontakte außerhalb der eigenen Familie deutlich zu verringern und auch nicht Treffen aus dem öffentlichen Raum in die private Wohnung zu verlagern.

Zudem bittet der Landrat, Vorsichtsmaßnahmen zu befolgen. „Halten Sie mindestens 1,5 Meter Abstand, achten Sie auf Handhygiene, tragen Sie eine Alltagsmaske, wenn ein ausreichender Abstand nicht gewährleistet werden kann und lüften Sie regelmäßig in geschlossenen Räumen. Es gilt jetzt, so wenig Kontakte wie möglich zu haben und in Solidarität gemeinsam gegen die Ausbreitung des Coronavirus anzugehen“, so Petrauschke.

Für wichtige Fragen hat das Kreis-Gesundheitsamt unter der Telefonnummer 02181/601-7777 eine Hotline eingerichtet. Diese ist montags bis freitags von 8 – 18 Uhr und am Wochenende von 10 – 18 Uhr erreichbar. Aktuelle Informationen und weitere Statistiken finden sich auf der Kreis-Homepage unter www.rhein-kreis-neuss.de/corona.

(NGZ)