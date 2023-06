Wieder Drogenfund in der Innenstadt Zweite Cannabis-Plantage in Remscheid entdeckt

Innenstadt · Wie die Staatsanwaltschaft bestätigt, ist am Mittwoch, 7. Juni, eine weitere Drogenplantage an der Mandtstraße 3 in der Remscheider Innenstadt entdeckt worden. In dem Haus sollen sich auch Jugendräume befinden.

09.06.2023, 10:04 Uhr

Die Polizei ist in der Innenstadt erneut fündig geworden. Foto: Polizei Wuppertal

Erst vor zwei Wochen hatte die Polizei nur wenige Meter entfernt in der Alleestraße eine Marihuana-Plantage ausgehoben. In den Räumen hatten zuvor mehrere Banken eine Filiale unterhalten. Damals konnten zwei Personen festgenommen werden, die die Plantage mutmaßlich betrieben haben sollen. Zudem wurde ein 21-jähriger Mann in Köln verhaftet. Bei dem Einsatz hatte die Polizei mehr als 350 erntereife Marihuana-Pflanzen sowie 35 Kilogramm Blüten und Pflanzenteile sichergestellt. Ob die beiden Remscheider auch die jetzt gefundene Anbaufläche eingerichtet haben, bleibt bislang offen. Polizei spürt Drogenplantage an der Alleestraße auf Spektakulärer Fund in Remscheid Polizei spürt Drogenplantage an der Alleestraße auf Fakt ist, dass es am Mittwoch ebenfalls zu einer Festnahme kam. Die Polizei war bis zum Abend damit beschäftigt, Spuren und Beweise zu sichern. Das Technische Hilfswerk räumte die Plantage aus. Die Staatsanwaltschaft will im Laufe des Tages weitere Einzelheiten bekanntgeben.

(daf)