Rettung über Leiter und mit Sprungkissen Zwei Schwerverletzte bei Feuer in Remscheid

Remscheid · Zwei schwerverletzte Personen forderte nach Angaben der Feuerwehr ein Brand am späten Mittwochabend in einer Pension an der Neuenkamper Straße.

28.12.2023 , 10:07 Uhr

Demnach wurde um 23.08 Uhr der Löschzug der Berufsfeuerwehr zu einem Brand in dem Gebäude alarmiert. Dort stellte sich heraus, dass ein Zimmer im Erdgeschoss vollständig brannte und mehrere Personen in der Pension vermisst wurden. Der Treppenraum der Pension war bereits vom Brandrauch betroffen. Weitere Einsatzkräfte, darunter die Löscheinheiten Nord der Freiwilligen Feuerwehr wurden hinzu alarmiert. Eine Person wurde über die Steckleiter gerettet, eine weitere Person durch das Sprungpolster. Zwei weitere schwer verletzte Personen wurden durch Trupps der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet. Eine Person musste reanimiert werden. Insgesamt waren elf Personen von dem Brand betroffen, zwei wurden mit schweren Verletzungen in Kliniken in Köln-Mehrheim und Bochum sowie eine weitere ins Sana Klinikum Remscheid gebracht. Da die Pension derzeit unbewohnbar ist, wurden acht Personen in ein em naheliegenden Hotel zur Notunterbringung gebracht. Die Nachlöscharbeiten konnten gegen 1.15 Uhr beendet werden. Dabei wurden Fassadenteile abgetragen.

