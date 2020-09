Clubhaus verwüstet : Zwei Jugendliche nach Einbruchserie in Remscheid festgenommen

Remscheid Nach zahlreichen Einbrüchen, Vandalismus in Jugendeinrichtungen und Spritztouren mit geklauten Autos hat die Polizei nun zwei Verdächtige in Remscheid festgenommen. Sie sind erst 15 und 18 Jahre alt.

In den vergangenen Wochen kam es in Remscheid vermehrt zu Einbrüchen. Die Täter drangen in Wohnungen, aber auch in Schulen und Jugendeinrichtungen ein. Beispielsweise wurden das Clubhaus der SG Hackenberg und das Jugendzentrum „Die Welle“ verwüstet. Insbesondere in den Jugendeinrichtungen verursachten sie durch Vandalismus einen hohen Sachschaden. Darüber hinaus gelangten sie über „auf Kipp“ gestellte Fenster in Wohnungen. Aus zwei Wohnungen stahlen die Einbrecher Autoschlüssel und fuhren anschließend mit den Fahrzeugen herum. Einen Mazda setzten sie nach ihrer Spritztour in einem Wald in Brand.