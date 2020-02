Prozess in Wuppertal : Zwei Jahre Haft für aggressiven Remscheider

Remscheid/Wuppertal Er war es doch: Das musste sich der 40-jährige Remscheider vor dem Landgericht Wuppertal zum Abschluss seines Prozesses gleich mehrfach anhören.

Der Angeklagte hatte die ihm vorgeworfenen Taten zuvor bestritten – und zwar mit den Worten: „Ich war es nicht.“ Dass er es doch war, bestätigte unter anderem der Filialleiter eines Discounters in der Innenstadt, der in dem Prozess als Zeuge gehört wurde.

Kulturwerkstatt in Honsberg : „Ins Blaue“ bietet Lesungen und Schreibkurse an

Zimmerbrand in Remscheid : Feuerwehr-Einsatz in der Stiftung Tannenhof

Die aggressive Ausstrahlung und den starren Blick bestätigte auch der Oberarzt einer psychiatrischen Klinik in Bedburg-Hau, in die der Remscheider eingeliefert worden war. Mit geballten Fäusten lief er dort durch die Räume, ohne aber jemanden anzugreifen – vorsichtshalber sei er dort von den Mitpatienten isoliert worden.

Deshalb habe es nur kurze Momente in Freiheit gegeben, in den letzten Jahren seien die Phasen der Desorientierung und der Verwirrtheiten immer auffälliger geworden. So sei er in einem Remscheider Supermarkt in Handschellen abgeführt worden, nachdem er dort mit einem Messer auf Plüschtiere eingestochen hatte. Mit Gewalt soll er sich gegen die Festnahmen gewehrt haben und von der Notärztin außerdem mehrfach kurzzeitig in Narkose versetzt worden sein.