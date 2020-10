Ansichtssache : Zoff hilft nicht weiter im Risikogebiet Remscheid

Meinung Remscheid Den Disput zwischen CDU-Chef Jens Nettekoven und Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz braucht in der aktuellen Corona-Krise niemand.

Eine gemeinsame Pressekonferenz des Oberbürgermeisters und des Leiters des Corona-Krisenstabs mit Soldaten der Bundeswehr – wenn es für irgendwen noch eines Hinweises gebraucht hat, dass die Lage rund um die Lungenkrankheit Covid-19 in der Seestadt auf dem Berge eine neue, höchst unerfreuliche Dimension erreicht hat, dem sollte spätestens der Pressetermin in dieser Woche die Augen geöffnet haben.

Remscheid, so machte OB Burkhard Mast-Weisz klar, kommt mit eigenen Kräften nicht mehr hinterher bei der Nachverfolgung der Kontakte von Corona-Infizierten. Diese sind im Schnitt jünger als die Gruppe in der ersten Welle im Frühjahr. Eine Person kommt schnell auf bis zu 100 Kontakte. Jeder neue Infektionsfall lässt die Zahl der Betroffenen stark ansteigen. Bis auf sechs Personen, so machte der Leiter des Gesundheitsamtes, Dr. Frank Neveling, klar, arbeiten dort alle Mitarbeiter am Thema Corona.