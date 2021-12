Zeugensuche in Remscheid : Versuchter Raub an Bushaltestelle

Versuchter Raub an Bushaltestelle

Zeugensuche in Remscheid

Drei Männer haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag versucht, einen Remscheider an einer Bushaltestelle auszurauben. Es werden Zeugen gesucht.

Drei Unbekannte haben am Samstag, 11. Dezember 2021, einem Mann im Bereich der Ronsdorfer Straße Ecke Morsbachtalstraße in Remscheid Gewalt angedroht und forderten die Herausgabe seines Portmonees. Gegen 1.20 Uhr wartete der 37-jährige Remscheider an der Haltestelle "Clarenbach" auf den Nachtexpress, als ihn drei Männer bedrängten. Sie forderten ihn auf, seine Geldbörse rauszugeben. Der Remscheider ging nicht auf die Forderung ein und konnte zu Fuß vom Tatort flüchten.