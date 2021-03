Zeugensuche in Remscheid : Einbrüche in Kitas und Schulen

In zwei Kindertagesstätten und zwei Schulen in Remscheid wurde in der Nacht auf Mittwoch eingebrochen. Die Polizei ermittelt nun, ob es sich an allen Tatorten um dieselben Täter handelt.

Die Einbrecher öffneten gewaltsam eine Schule und eine Kindertagesstätte im Bereich der Böker Höhe, eine Schule am Hohenhagen und eine weitere Kindertagesstätte im Bereich der Eberhardstraße. Gestohlen wurden elektronische Gegenstände.

Ob für die Taten dieselben Einbrecher verantwortlich sind, will die Kriminalpolizei herausfinden. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

