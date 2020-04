Zahnarzt aus Remscheid : Corona-Schutz aus dem 3D-Drucker

Dr. Peter Blattner und sein Team stellen am 3D-Drucker ein wiederverwendbares Spuckschutz-Visier her, unter dem auch noch genug Platz für Mundschutz und Brille ist. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

In der aktuellen Krise werden Mediziner wie der Lüttringhausener Zahnarzt Dr. Peter Blattner kreativ, um Team und Patienten in der Corona-Krise zu schützen.

„Einmal den Mund bitte ganz weit aufmachen“ – diesen Satz hört man beim Zahnarzt häufig. Doch vielen der Dentalmediziner dürfte dieser Satz in den letzten Wochen wohl nicht ganz so einfach gefallen sein. Denn bei der normalen Arbeitsroutine am Patienten sind sie und ihr Team einer möglichen Ansteckung mit dem Coronavirus im besonderen Maße ausgesetzt.