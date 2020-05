Corona in Remscheid : Zahl der Infizierten steigt leicht

Corona in Remscheid

Remscheid Die Zahl der an Corona erkrankten Remscheider ist leicht angestiegen. Laut dem Gesundheitsamt gibt es aktuell neun Bürger, die sich in einer angeordneten häuslichen Quarantäne befinden.

Bis heute gibt es insgesamt 226 positiv getestete Remscheider. Von ihnen sind 217 aus dem Status der Quarantäne ausgeschieden: 202 gelten als genesen, 15 sind gestorben. Zudem melden die Krankenhäuser aktuell acht positiv getestete Personen, die sich in einem Krankenhaus zur stationären Behandlung befinden. Zwei Personen davon befinden sich auf der Intensivstation.

Wegen stark reduzierter Nachfrage stellt das Bergische ServiceCenter mit Sitz in Wuppertal seine telefonische Erreichbarkeit für allgemeine Fragen zum Corona-Infektionsgeschehen in Remscheid unter der Rufnummer 0 21 91/16 20 00 an den Wochenenden ein.