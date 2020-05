Coronavirus in Remscheid : Zahl der Erkrankten bleibt konstant

So sieht die Maske mit dem „Unser Remscheid“-Logo aus. Foto: Stadt Remscheid

Remscheid Die Zahl der an Corona Erkrankten in der Stadt bewegt sich weiterhin auf Konstant niedrigem Niveau. Laut dem Gesundheitsamt gibt es aktuell neun Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter häuslicher Quarantäne befinden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Bis heute gibt es insgesamt 237 positiv getestete Remscheiderinnen und Remscheider. 211 Remscheider gelten als genesen, 17 sind gestorben.

Aufgrund der momentan geltenden Maskenpflicht in vielen Bereichen des öffentlichen Raums bietet das Stadtmarketing nun wiederverwendbare Masken an. Bedruckt sind diese mit dem „Unser Remscheid“- Logo. Erhältlich sind die Masken ab dem 27. Mai beim Stadtmarketing Remscheid (montags bis freitags, 9 bis 16 Uhr, Alleestraße 6-8) und in der ErlebBar (montags bis samstags, 11 bis 22 Uhr, Hindenburgstraße 8.

(red)