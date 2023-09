Yoga-Festival in Remscheid Auf der Suche nach der inneren Balance

Bei großen Sportevents herrscht häufig die gleiche Atmosphäre: Sportler, die, aufgepeitscht von den zujubelnden Zuschauern, ihr Bestes im Rampenlicht geben, um in Einzel- oder Mannschaftssportarten zu glänzen, im besten Fall zu gewinnen, aber hauptsächlich, um den meist zahlendem Publikum ein gelungenes Sportspektakel zu bieten. Gänzlich anders das 3. Remscheider Yoga-Festival, das am Wochenende an zwei Tagen im Sportzentrum Hackenberg stattfand: Weder neugierige Zuschauer, noch motivierte Teilnehmer, mussten Eintritt zahlen. Wer wollte, konnte sich unangemeldet einfach dazugesellen und teilnehmen. Als praktisch erwies sich allerdings, wer ein bequemes, atmungsaktives Outfit, sowie eine kleine Rollmatte mitbrachte. Denn dass es sich bei Yoga nicht nur um ein paar Streckübungen handelt, sondern durchaus um schweißtreibenden Sport, zeigte sich bald an den nassgeschwitzten Klamotten der Teilnehmer.