Bergischer Friede : Wuppertal verschiebt DOC-Entscheidung

Remscheid Über einen Verzicht auf die Klage wollen die Politiker der Nachbarstadt erst im September beraten. Ein Gutachter soll erneut prüfen, welche Auswirkungen das Designer-Outlet-Center (DOC) auf den Einzelhandel in Elberfeld hat.

Der Rat der Stadt Wuppertal hat die Entscheidung auf September vertagt, die Klage gegen das Designer-Outlet-Center (DOC) in Lennep zurückzuziehen. Als Begründung hieß es, ihr Gutachter solle prüfen, welche Auswirkungen das DOC auf den Einzelhandel in der Elberfelder Innenstadt hat. „Ein Klageverzicht dürfe nicht zu Lasten der Stadt Wuppertal gehen“, sagte Stadtsprecher Andreas Eiting. Alle Fraktionen hätten aber betont, sie wäre gerne bereit, den bergischen Frieden in dieser Sache wieder herzustellen. Aus Sicht der Wuppertaler habe sich eine neue Situation ergeben. Das FOC am Hauptbahnhof komme nicht zustande. Davon waren alle bisherigen Analysen ausgegangen. Insofern soll die Stadtverwaltung aufzeigen, wie sich die Ausgangslage ohne FOC auswirke.