Remscheider Stadtgrenze : Dachstuhlbrand am Leierkotten

Am Dachstuhl entstand großer Schaden. Foto: Gianni Gattus

Kurz hinter der Remscheider Stadtgrenze hat es am Montagabend gebrannt. Am Leierkotten in Wuppertal an der Morsbachtalstraße ist ein Dachstuhl in Flammen aufgegangen.

Die Wuppertaler Feuerwehr wurde gegen 18.50 Uhr alarmiert. Anwohner der umgebenden Hofschaft am Leierkotten meldeten das Feuer. Zunächst war von einer Rauchentwicklung die Rede. Vor Ort zeigte sich, dass das Dachgeschoss des Einfamilienhauses im Vollbrand stand. Es befanden sich keine Personen mehr im Gebäude, niemand wurde verletzt. Aus dem angrenzenden Gebäude wurde eine Person geholt, es bestand keine Gefahr.

Der Einsatz war gegen 23 Uhr beendet. Während der Löscharbeiten musste die Morsbachtalstraße gesperrt werden. Nach den Löscharbeiten der Feuerwehr übernahm die Kriminalpolizei die ersten Ermittlungen zur Brandursache. Die Polizei hat einen Sachverständigen hinzugezogen. Der Gebäudeschaden befindet sich nach derzeitigem Kenntnisstand im niedrigen sechsstelligen Bereich. Das Haus ist zurzeit unbewohnbar.

(red)