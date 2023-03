Wohnzimmerkonzert in Wuppertal Poesie zwischen Kücheninsel und Sofa

Inzwischen ist er längst auf die Bühne zurückgekehrt. Aber Andreas Schleicher ist nicht mehr derselbe. „Die Haare sind länger, ich esse kein Fleisch mehr und habe in den vergangenen Monaten so viele Songs geschrieben wie nie zuvor. Meine Flamme brennt noch“, sagt er. Die Corona-Pandemie habe viele Einsichten auf den Kopf gestellt. Und dann sei er auch an einem Punkt in seinem Leben angekommen, an dem sich die Frage gestellt habe: Ausruhen oder Weitermachen? Alles in ihm habe nach „Weitermachen“ gerufen. Aber anders. Seine Lieder sind jetzt persönlicher. „Autobiografischer“, sagt Schleicher.