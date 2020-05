Gericht Solingen/Wuppertal : Falschgeld und Drogen – Mehr als zehn Jahre Haft gefordert

Solingen/Wuppertal Ein Solinger steht wegen Betrugs mit Falschgeld vor Gericht. Er soll damit Handys gekauft haben und vom Wechselgeld gelebt haben, sogar das BKA ermittelte. Zuvor wurde er bereits wegen Drogenhandels verurteilt.

Hätte man vor Verhandlungsbeginn noch von einer gewöhnlichen Betrugsmasche ausgehen können, so hatte die Sache schnell an Brisanz gewonnen. Auch deshalb, weil sich das Bundeskriminalamt (BKA) eingeschaltet hatte in diesen Fall von Geldwäsche und Betrug, der dort offenbar die Alarmglocken hatte läuten lassen. Die falschen 500-Euro-Scheine waren auch in Frankreich und Holland in Umlauf gebracht worden und den Banken nicht als gefälscht aufgefallen. Papier, Wasserzeichen und passende Seriennummern: Offenbar waren Profis am Werk bei der Herstellung. Die vermutete das Gericht in Holland, der Angeklagte konnte und wollte dazu jedoch nichts Erhellendes beitragen. Er will im September 2015 mit den Scheinen ganz normal zum Shoppen gegangen sein und in mehreren Solinger Handy-Läden hochwertige Geräte gekauft haben. In einem Laden sollen es drei Handys für insgesamt 1500 Euro gewesen sein. Noch am gleichen Tag hatte er in einem anderen Laden die 150 Euro für ein viertes Handy mit dem 500-Euro-Schein bezahlt und sich die 350 Euro Wechselgeld in die Tasche gesteckt.