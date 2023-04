Wohnberatung der Stadt Remscheid So gelingt altersgerechtes Wohnen

Aktuell betreut Sabine Schneider eine ältere Dame, die seit vielen Jahren in einer Pflegeeinrichtung lebt. Das Besondere: In den vergangenen Monaten hat sich ihr Gesamtzustand so stabilisiert und verbessert, dass ihre Pflegestufe heruntergestuft wurde und sie jetzt wieder in eigene vier Wände ziehen wird. „Es klingt wie ein absoluter Ausnahmefall und dennoch kommt so etwas gar nicht so selten vor. Im vergangenen Jahr hatte ich drei solcher Fälle in Remscheid “, berichtet die Wohnberaterin vom städtischen Fachbereich Soziales und Wohnen. Sie hilft der Seniorin nun dabei, zu schauen, welche Unterstützungsmöglichkeiten es gibt, worauf sie bei der Suche nach einer geeigneten Wohnung achten muss. „Das ist ein großer Schritt für die Frau, weil sie sich ja in den letzten Jahren um nichts kümmern musste. Nun muss sie selbst aktiv werden, Anträge ausfüllen, Ämter aufsuchen“, erklärt Sabine Schneider.