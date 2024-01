Wirtschaft im Bergischen Land „Nichts, was wir uns ausgedacht haben“ – Wirtschaftsförderer verteidigt Studie fürs Städtedreieck

Erstellt wurde die Studie hauptsächlich, um Fördergelder in Millionen-Höhe vom „Habeck-Ministerium“ zu erhalten. Das Ziel dahinter: Eine Strategie erarbeiten, wie die rund 250 Automobilzulieferer in der Region die Transformation auf die Elektrifizierung schaffen. In diesem Prozess wurden aber auch in einem Blick nur auf die Region andere Aspekte wie Bildung, Ärztedichte und Kita-Versorgung betrachtet – und der Blick auf die Gesamtsituation der Wirtschaft ausgeweitet. Das etwa auch aus kulturellen Gründen die Erwerbstätigkeit von Frauen sehr niedrig ist, sei mit Blick auf den Fachkräftemangel ein Problem, sagte Vogelskamp. Auch die sehr hohe Zahl an Bedarfsgemeinschaften in Wuppertal gehöre darum in eine solche Studie hinein.