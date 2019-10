Wirtschaft : Schutzzölle verteuern Werkzeuge aus Remscheid

Remscheid Die Welthandelsorganisation (WTO) hat nun erlaubt, dass Amerika Strafzölle auf Produkte aus Deutschland und der EU erheben darf. Sie sollen am Freitag in Kraft treten.

Jede Firma habe ihre eigene Strategie im Umgang mit den erhöhten Zöllen. Vorrangiges Ziel sei es, in den Baumärkten der USA weiter mit Ware präsent zu sein. In der nächsten Woche wollen sich Vertreter des FWI mit ihren Ansprechpartnern der EU-Kommission in Brüssel treffen, um das weitere Vorgehen zu beraten. Holland-Letz geht davon aus, dass die WTO in einem halben Jahr der EU erlaubt, gegen die USA neue Zölle zu erheben, weil diese den Flugzeugbauer Boeing staatlich subventioniert hat. „Vielleicht einigt man sich dann darauf, auf Zölle zu verzichten“, sagt Holland-Letz.