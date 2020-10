Bergisch Born : Wieder freie Fahrt auf der B 51 durch Bergisch Born

Die Sperrungen in Bergisch Born sind aufgehoben. Foto: Michael in't Zandt

Bergisch Born Der Ausbau der B 51 ist so gut wie abgeschlossen. Seit Montag herrscht freie Fahrt in beide Richtungen. Die Woche über gibt es noch an einigen Stellen Restarbeiten, die den Verkehr aber nicht behindern würden, heißt es von Seiten der Technischen Betriebe.

