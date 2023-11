Kommunale Wärmeplanung Wie wird Remscheid in der Zukunft heizen?

Hintergrund: Nachdem das von der Ampel-Regierung in Berlin beschlossene Gebäude-Energie-Gesetz (GEG), das den Umstieg auf klimafreundliches Heizen beschleunigen sollte, auf massiven Gegenwind in der Bevölkerung stieß, wurde in Berlin entschieden, dass zunächst alle Kommunen eine Wärmeplanung erstellen sollen. So sollen Hausbesitzer mehr Zeit, bessere Grundlagen und mehr Planungssicherheit bekommen, um sich für eine Art der Wärmeerzeugung zu entscheiden.