Remscheider bedroht und beleidigt Polizeibeamtin Widerstand am Heiligen Abend

Eine Polizeibeamtin schubste den Mann weg, der fasst sich daraufhin in den Schritt und beschimpfte die Beamtin. Auch auf der Polizeiwache war der Angeklagte nicht zu beruhigen, er wurde noch in der gleichen Nacht von Remscheid nach Wuppertal gebracht. Es folgten Einweisungen in die geschlossene Psychiatrie und mittlerweile ist klar: Die hatte es auch zuvor schon mehrfach gegeben. Im Juni 2022 hatten Polizeibeamte an der Türe des Remscheiders gestanden, um ihn in den Tannenhof zu bringen. Der hatte daraufhin mit Deko-Dolchen geworfen und heißes Wasser auf die Polizisten geschüttet. Bei einem weiteren Einsatz hatte er behauptet, die Beamten seien von Satan geschickt worden.