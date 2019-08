Wermelskirchener mit neuer Buchveröffentlichung : Loslassen und das Leben lieben

Einsichten über den Menschen: Wolfgang Paul mit seinem neuen Buch „Der aufrechte gebückte Mensch“. Foto: Demski

Remscheid Wolfgang Paul hat mit 53 gekündigt, ein Haus gebaut, ein Buch geschrieben – und liest nun in Remscheid.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Theresa Demski

Wer mit Wolfgang Paul an einem Tisch sitzt, der entdeckt schnell: Anerkennung fällt ihm leicht. Freundliche Worte, Wertschätzung und Höflichkeit: Wenn er ins Gespräch kommt, dann plaudert er nicht, sondern will sein Gegenüber wirklich wahrnehmen. „Im Grunde ist es das, was jeder Mensch braucht“, ist sich der heute 57-Jährige sicher, „ohne diese Wertschätzung verlieren wir etwas Wesentliches.“

Es ist einer der zentralen Sätze seines neuen Buches – und das Ergebnis eines langen Weges. An seinen Einsichten will er die Menschen nun teilhaben lassen. Also hat er seine Betrachtungen über den Menschen und das Leben niedergeschrieben – es ist ein Appell für mehr Mitgefühl und Miteinander, für mehr Liebe und Lob. „Das sind keine ultimativen Lösungen“, sagt er, „aber es ist ein Ansatz, eine neue Perspektive, die ich anbiete.“

Info Titel im Buchhandel erhältlich Buch Das Buch „Der aufrecht gebückte Mensch“ von Wolfgang Paul ist ab sofort im Buchhandel erhältlich, es ist im Verlag „tredition“ erschienen und hat die ISBN 978-3-7482-7311-0. Preis Das Taschenbuch kostet 16,99 Euro, die Hardcoverversion 20,99 Euro. Das Buch ist auch als eBook erhältlich (9,99 Euro). Lesung Wolfgang Paul liest am Mittwoch, 11. September, um 18 Uhr in der Buchhandlung Thalia im Alleecenter aus seinem Buch.

Sein eigenes Leben hat sie bereits verändert und auf den Kopf gestellt. Sein „Schlüsselerlebnis“ nennt er jenen Moment, in dem er die Dinge neu zu ordnen begann. „Ich saß in der Kur und stellte fest: Mein Leben ist gut gelaufen“, sagt er, „ich hatte meinen Glückseligkeitspunkt erreicht.“ Vorausgegangen allerdings waren dunkle Zeiten, ein schwerer Konflikt mit seinem Chef, eine Arbeitsplatzsituation, die begann, ihn krank zu machen. „Ich lasse nicht los, ich bleibe dran und das galt auch für diese Krise“, sagt er. Und deswegen habe er sich psychologische Beratung geholt, sei in die Kur gefahren, wo er begann, die Dinge anders zu sehen. Hauptschulabschluss, dann Mittlere Reife und plötzlich Türen, die sich zu begonnen hatten zu öffnen. Er hatte Spanisch und Mandarin zur richtigen Zeit gelernt, war befördert worden und anerkannt, hatte sich über Jahrzehnte in Leitungspositionen unersetzbar gemacht. „Der Moment als ich verstand, wie gut es mir ging, war auch der Moment, in dem ich die Welt nicht mehr drehen, mir selbst nichts mehr beweisen musste“, sagt Paul heute. Er kündigte. Nicht mehr höher und weiter habe er gewollt, sondern einen Ort, der zu ihm passt. Mit der Abfindung baute er gemeinsam mit seiner Frau ein Haus in Dabringhausen.

Und damit begann sein neues Leben. Neun Tage nach der Kündigung hatte er eine neue Stelle. Und Wolfgang Paul hatte begonnen, genauer hinzusehen – auf gesellschaftliche Entwicklungen, auf Mechanismen am Arbeitsplatz, auf Beziehungen, auf Fanatismus, Philosophien, auf Hormone und Empathie. Seine Gedanken schrieb er auf – nicht ohne sich zuweilen zu quälen. Er machte sich auf die Suche nach einem Verlag und erinnert sich genau an jenen Tag, als er im Vertrag zum ersten Mal als „Autor“ bezeichnet wurde. Über Nacht war er zum Schriftsteller geworden – auch wenn in seinen Schubladen bereits Manuskripte der vergangenen Jahre lagen.