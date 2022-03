Weltmarktführer aus Remscheid : Eine „Technikperle“ wird 100 Jahre alt

Heute werden in modernen Spinnereianlagen Fäden mit einer Geschwindigkeit von bis zu 480 km/h produziert. Foto: Oerlikon

Remscheid Oerlikon Barmag lässt sich die Freude am Feiern nicht nehmen. Denn der Pionier der Chemiefaserindustrie mit Sitz in Remscheid hat sich krisenfest aufgestellt und verteidigt auch im Jahr seines 100-jährigen Bestehens seine Marktführerschaft.

Natürlich hätte sich auch Georg Stausberg gewünscht, 100 Jahre Oerlikon Barmag in einem glücklicheren Umfeld zu feiern. Wer lässt schon gerne die Korken knallen, wenn nur zwei Ländergrenzen weiter Menschen in großer Zahl sterben und auch die Corona-Pandemie immer noch nicht überwunden scheint ? Doch der Chef der Oerlikon Division „Polymer Processing Solutions“, der in dieser Funktion auch für die Geschäfte von Oerlikon Barmag verantwortlich ist, hat sich mit seinem Team fest vorgenommen, aus dem 100-jährigen Bestehen trotz allem ein schönes Ereignis zu machen.

Weshalb sich Stausberg auch am Montag und damit einen Tag, nachdem vor 100 Jahren alles begann, im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung mit einer überschaubaren Anzahl von Politikern und Verbandsvertretern am Firmensitz in Remscheid treffen wird. Nach wie vor plant er auch, im Spätsommer gemeinsam mit allen, die in Deutschland zur Belegschaft von Oerlikon Barmag gehören, in der Stadthalle Wuppertal zu feiern. In welcher Form, hänge aber sehr von den geopolitischen Ereignissen ab. In der jetzigen Situation, die aus Stausbergs Sicht „eine schwierige und nie wieder für möglich gehaltene Zeit“ darstellt, könne man ein Firmenjubiläum auf jeden Fall nur „der aktuellen Lage angemessen und respektvoll begehen“.

Info Seit 2007 mehrheitlich in Schweizer Hand Historie Die Barmer Maschinenfabrik Aktiengesellschaft (Barmag) wurde am 27. März 1922 im bergischen Barmen aus der Taufe gehoben. Als Pionier der Chemiefaserindustrie und als eine der ersten Maschinenfabriken machte die Firma, deren Sitz 1927 nach Lennep verlegt wurde, in den folgenden Jahrzehnten eine rasante Entwicklung durch. 2007 wanderte das Unternehmen, das rasch zum führenden Hersteller von Chemiefaser-Spinnanlagen und -Texturiermaschinen aufstieg, unter das Dach des börsennotierten Technologie- und Engineering-Konzerns Oerlikon, der im Schweizer Kanton Schwyz ansässig ist. Bereits zuvor hatte es einige Aktionärswechsel gegeben. Gegenwart Heute ist Oerlikon Barmag eine Zweigniederlassung von Oerlikon Textile und eine Marke, die zur Division „Oerlikon Polymer Processing Solutions“ gehört. Diese Division hat sich unter anderem auf die Chemiefaser-Anlagentechnik spezialisiert. An der Spitze steht der deutsche Diplom-Ingenieur Georg Stausberg (Foto), der nicht nur Chief Executive Officer (CEO) seiner Division ist, sondern als Chief Sustainability Officer (CSO) der Oerlikon Group auch die Verantwortung für die Nachhaltigkeitsstrategie des milliardenschweren Konzerns trägt.

Dabei gibt es für Oerlikon Barmag durchaus mehrere Anlässe zu feiern. So ist der Pionier der Chemiefaserindustrie auch im runden Jubiläumsjahr weiter Weltmarktführer auf seinem Gebiet. Ein Erfolg, den die Gründungsväter kaum ahnen konnten, als sie im vorigen Jahrhundert noch vor Beginn der Goldenen Zwanziger Jahre die ersten Maschinen zur Großfertigung synthetischer Spinnfasern konstruierten. Zu diesem Zweck hatte sich das deutsche Unternehmen Vereinigte Glanzstoff-Fabriken AG zuvor mit einem holländischen Unternehmen zur „Barmer Maschinenfabrik Aktiengesellschaft“ zusammengeschlossen. Als Standort wählten die Firmengründer die Stadt Barmen, die sieben Jahre später mit Wuppertal vereinigt wurde.

Nach ihrer Gründung in Wuppertal Barmen im Jahr 1922 zog die Barmag bereits vier Jahre später nach Remscheid-Lennep um – der jetzigen Standort. Foto: Oerlikon

Dann legten die Visionäre los – mit beachtlichem Erfolg: Ihr pionierhaftes Unterfangen, Maschinen für die rasant wachsende Chemiefaserindustrie zu konstruieren und auch selbst zu fertigen, erwies sich als der absolut richtige Weg in die Zukunft. Die Barmag AG wuchs schnell, brauchte mehr Platz und wurde nur fünf Jahre nach ihrer Gründung auf eine grüne Wiese nach Lennep verlagert. Doch auf die goldenen Zeiten in den Zwanzigern folgten in den kommenden Jahrzehnten auch schwere Krisen. Aktienpakete wechselten mehrfach die Besitzer, bis die Barmag irgendwann kein rein deutsches Unternehmen mehr war, sondern mehrheitlich in Schweizer Händen.

Für die Belegschaft war das eine gute Lösung. Denn als wichtige Geschäftssparte unter dem Dach des Schweizer Technologiekonzerns Oerlikon war die Zukunft in vielerlei Hinsicht gesichert. Und genau so präsentiert sich die Situation auch noch im Jubiläumsjahr, was nach Angaben von Stausberg allerdings auch an der ausgezeichneten Auftragslage liegt: Diese sei trotz der Corona-Krise so gut, dass alle Arbeitsplätze in Remscheid, wo Oerlikon Barmag mehr als 1500 Mitarbeiter beschäftigt, gesichert seien.

Anfang der 30er Jahre war die Rayon-Spinnmaschine, vor der die stolze Mannschaft steht, Stand der Technik. Foto: Oerlikon

Positiv stimmt die Unternehmensführung zudem, „dass wir exzellente Produkte und attraktive Services haben und unsere Kunden immer wieder mit nachhaltigen Innovationen begeistern“. Zumal sich der Kundenkreis stetig erweitere. Denn bisher seien Chemiefasern – vor allem Polyester – überwiegend in Asien und speziell in China für die ganze Welt gefertigt worden. Mittlerweile würden jedoch auch Kunden in allen Teilen der Welt und speziell mit Schwerpunkten in der Türkei, Indien, den USA und Europa investieren, mit dem Ziel, „wachsende lokale Bedürfnisse wettbewerbsfähig und nachhaltig zu decken“.

Als Marktführer und Lösungsanbieter für Chemiefaseranlagen profitiere Oerlikon Barmag „im Zuge einer sich gerade neu definierenden Kreislaufwirtschaft erneut auch von diesem Trend“. Was diese guten Aussichten in konkreten Zahlen bedeuten, kommentiert Stausberg so: „Prognosen sind gerade in diesen Tagen sehr schwer. Wir bleiben aber innerhalb der Oerlikon Gruppe weiterhin optimistisch.“

100 Jahre Oerlikon / Barmag Foto: Oerlikon

Ein Optimismus, den der CEO durchaus mit betriebswirtschaftlichen Kennzahlen untermauern kann. So erwarte die Oerlikon Gruppe im kommenden Jahr einen Konzernumsatz von rund 2,9 Milliarden Schweizer Franken, was im Vergleich zu 2021 eine Steigerung von über neun Prozent bedeuten würde. Auch die erwartete operative EBITDA-Marge, die den Cashflow vor Steuern im Verhältnis zum Umsatz beschreibt und viel über die Profitabilität eines Unternehmens aussagt, klingt eindrucksvoll: Sie werde voraussichtlich bei 17,5 Prozent liegen.

Eine ertragreiche Perspektive, die nicht einmal die hohen Energiepreise trüben können. Denn anders als bei vielen anderen Industrieunternehmen, deren Bilanzen sich durch die stark gestiegenen Energiekosten derzeit rötlich einfärben, stellt der Preisanstieg für Oerlikon Barmag kein größeres Problem dar: „Als Maschinen- und Anlagenbauer verbrauchen wir verglichen mit anderen Industrien wenig Energie. Auch die gesamte Textilindustrie ist relativ energie-effizient.“ Sorgen bereite da schon eher, dass sich die Corona-Pandemie derart in die Länge ziehe: „Wir sehnen uns danach, unsere Beschäftigten, Kunden und Lieferanten auf der ganzen Welt vor Ort wieder unbefangen besuchen zu können.“