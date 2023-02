Geplanten Schließung des Weiterbildungskollegs in Remscheid „Ihre Dramatik ist absolut angemessen“

Er habe in der Nacht zuvor lange daran gefeilt, wie er seiner Sorge um die tatsächliche Schließung am zum Ausdruck bringt. „Ja“, sagt er, die Schließung sei verwaltungsrechtlich ein einwandfreier Vorgang und dennoch gäbe es ein Schlupfloch: „Sie kann bei einer Schülerzahl unter 160 geschlossen werden, muss aber nicht.“ Schließlich hätten die Schülerzahlen in den vergangenen 58 Jahren öfter unter 160 als darüber gelegen. „Es hat immer wieder Wellenbewegungen gegeben und das wurde so akzeptiert.“