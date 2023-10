Übersicht Das sind die Weihnachtsmärkte in Remscheid 2023

Alleestraße und Alleecenter

Es weihnachtet auch an der Alleestraße. Die Herrnhuter Sterne werden überprüft, instand gesetzt und bald aufgehängt. Spätestens am ersten Adventswochenende, wenn die Innenstadt unter dem Motto „Deine Zukunft beginnt am 1. Advent“ zur Ausbildungsplatzbörse mit verkaufsoffenem Sonntag lockt.

Im Center soll es in der Adventszeit verschiedene Aktionen geben. Am 6. Dezember kommt der Nikolaus zu Besuch, an anderen Tagen sind Engel unterwegs, um süße Überraschungen zu verteilen.