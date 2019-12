Posaunenchor Lüttringhausen : Weihnachtskonzert begeistert die Zuhörer

Lüttringhausen In der evangelischen Stadtkirche Lüttringhausen müssen der Chor und das Bläserquartett Juliacum Brassers diverse Zugaben spielen.

Alle zwei Jahre lädt der Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Lüttringhausen in der Adventszeit in die Stadtkirche zum vorweihnachtlichen Konzert ein. Am 21. Dezember folgte in den letzten Jahren regelmäßig ein weiteres Konzert des Bläserquartetts Juliacum Brassers. Letztere gastierten auch in diesem Jahr wieder in der Kirche. Sie stammen eigentlich aus Jülich, sind aber zurzeit ohnehin auf Tour, und da guter Kontakt zwischen ihnen und dem Leiter des Posaunenchors, Philipp Jeßberger besteht, beschlossen die Musiker in diesem Jahr gemeinsame Sache zu machen.