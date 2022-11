Remscheider Innenstadt : Geschenke, die es nur in Remscheid gibt

Susanne Bollmanns Liebe gehört Hüten und Mützen aller Art. Viele eignen sich auch als Geschenke. Foto: Daniele Funke

Innenstadt Gerade in diesem Jahr ist es wichtig, den lokalen Handel vor Ort zu unterstützen. Wir haben uns umgeschaut, welche besonderen Weihnachtsgeschenke in unserer Stadt angeboten werden.

Natürlich hat Harro Schmidt den Gin schon selbst probiert. „Ich verkaufe doch keine Sachen, die ich nicht kenne“, sagt der Inhaber des Schreibwarengeschäftes Gottlieb Schmidt an der Alleestraße und grinst. „Und ich kann nur sagen – er schmeckt.“

Im Eingangsbereich hat der Einzelhändler sein Remscheid-Sortiment positioniert: Sweatshirts mit „Remscheid“-Aufdruck, Bücher über Remscheid und das Bergische Land, Jahreskalender, ein Quiz über die Städteregion. Und eben auch dieses besondere alkoholische Getränk – gebrannt in der Bergischen Brennerei Berger in Lennep. „Als Mix mit einem guten Mineralwasser oder Tonic ist das ein echter Genuss und ein tolles lokales Weihnachtsgeschenk“, schwärmt Schmidt.

Jan de Buhr ist Fachanleiter in der „Produktionsküche“, einem Projekt von Arbeit Remscheid. Foto: Daniele Funke

Info Lokale Gutscheine als Geschenkoption Ideen Mittlerweile bietet fast jedes Einzelhandels- und Dienstleistungsunternehmen auch den Verkauf von Gutscheinen an. Und oft verschenkt man dazu sogar noch etwas Zeit: Etwa bei einem Gutschein über einen gemeinsamen Besuch im Bade- und Saunaparadies H20, im Cinestar-Kino, in der Eisdiele oder im Restaurant.

Auch TeeGschwendner im Allee-Center bietet schöne Kleinigkeiten an, die es nur in Remscheid gibt. Dazu zählen Schokoladen, Teesorten und Pralinen, beschriftet oder etikettiert mit Bildern vom Rathaus oder der Stadtkirche. „Wir gehören zwar einer Kette an, einen Teil des Sortiments aber suchen wir selbst aus“, erklärt Verkäuferin Ute Böcking und zeigt auf die große Auswahl an großen bunten und wunderschönen, thematisch bemalten Teetassen: für Katzenliebhaber, für Reiter, für Musiker, Imker oder Blumenfreunde.

Tanja Neuendorf verkauft individuelle Mode für die übergewichtige Frau (nicht nur). Foto: Daniele Funke

Im Sozialkaufhaus am Markt gibt es neben viel gut erhaltener Kleidung auch neuwertige Spielsachen, Dekoartikel und Porzellan. Nichts von der Stange, alles Einzelstücke, die teilweise unbenutzt. Tafelservices in modern und klassisch – für einen Bruchteil des Neupreises. Und aktuell werden dort nun auch selbst gemachte Produkte der „Produktionsschule“, ein Projekt von Arbeit Remscheid, angeboten. Gewürzmischungen, Marmeladen, Öle, Chutneys – auf Wunsch weihnachtlich verpackt. Fachanleiter Jan de Buhr hofft natürlich, dass der Verkauf gut anläuft. „Ich finde, das sind tolle Weihnachtsgeschenke, bei denen man auch sozial Gutes tut“, fasst es Petra Kipp vom Sozialkaufhaus zusammen. Einige Meter entfernt auf der Alleestraße herrscht bei Body Art No.1 Hochbetrieb. Das Tattoo- und Piercingstudio verkauft auch Gutscheine. „Piercings liegen bei rund 40 Euro, ein Tattoo fängt bei 80 Euro an“, erklärt Mitbetreiberin Andrea Meyer. „Und es ist nicht so, dass sich nur junge Leute verschönern lassen, im Gegenteil. Auch 70-Jährige kommen zunehmend zu uns.“

Hutmacherin Susanne Bollmann an der Hindenburgstraße schlägt vor: Statt der üblichen Krawatte für den Gatten könnte es ja auch dieses Jahr eine Schiebermütze sein, die es dort bereits für rund 50 Euro gibt. „Sie wird immer beliebter und schützt, das darf man einfach nicht vergessen, auch die eher kahlköpfigen Menschen gegen UV-Strahlen, hat also auch tatsächlich einen gesundheitlichen Aspekt.“

In der kleinen Boutique „Lieblingsstück“ an der Hochstraße gleicht kein Kleidungsstück dem anderen, hier werden nur Einzelstücke verkauft. Und nachdem Inhaberin Tanja Neuendorf festgestellt hat, dass die Auswahl an Mode für kräftige und übergewichtige Frauen lokal vor Ort nur begrenzt ist, hat sie sich ein Stück weit darauf spezialisiert.

„Wir versuchen auch spezielle Wünsche zu erfüllen. Wenn mir eine Kundin beispielsweise sagt, dass sie nach einem weißen Rollkragenwollpullover sucht, dann suche ich bei meinen Einkäufen gezielt danach.“ Ein Gutschein als Geschenk für die füllige Tante wäre da sicher eine Option.