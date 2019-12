Weihnachtsaktion für Senioren : Nur noch zwei Wünsche sind unerfüllt

Remscheid Dank der Geschenkaktion der Barmer und der tatkräftigen Unterstützung von Lesern der Bergischen Morgenpost werden die rund 80 Bewohner von Haus Lennep und der Stockder Stiftung nächste Woche eine schöne Bescherung erleben. Nur zwei Geschenkwünsche sind noch offen, die bis Montag, 16. Dezember, abgegeben werden können.

Für die Mitarbeiter der Barmer Gesundheitskasse ist der Dezember immer ein besonderer Monat in der Filiale an der Alleestraße: Obwohl die strahlend weißen Räume mit modernen grünen Accessoires wenig weihnachtlich geschmückt sind, gibt es eine kleine Ecke im Großraumbüro, die vorweihnachtliche Freude weckt. Hinter Raumtrennern verborgen schlummern sie nämlich, die hübsch verpackten Päckchen der schenkfreudigen BM-Leser. „Es ist einfach schön, wenn die Leute hier täglich mit hübsch verpackten Geschenken rein kommen“, sagt Mitarbeiterin Loraine Heinle. Täglich lief sie an den Geschenken vorbei und freute sich, beim Anblick des wachsenden Stapels.

Viel abzugleichen geben es aber nicht mehr, bestätigte Mitarbeiterin Heike Bub. Am Donnerstagmorgen waren noch 14 Geschenke offen. Dann klingelte das Telefon und ein Herr am anderen Ende der Leitung ging mit Bub die Liste der offenen Geschenke durch: Ein Schal, ein frisches Parfum und weitere Präsente suchte sich der Gönner aus, die er in den kommenden Tagen in der Filiale vorbeibringen wollte. Und weil auch die Mitarbeiter der Barmer Geschenkwünsche übernommen haben, bleiben aktuell zwei Geschenke offen: Helga S. (93) wünscht sich einen Bildband über Kunst, Christa D. (74) ein großes Kinder- oder Volksliederbuch.