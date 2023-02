Auszeichnung zum vierten Mal erhalten Warum Remscheid „Fairtrade-Stadt“ ist

Remscheid · Die Zertifizierung „Fairtrade-Stadt“ hört sich gut an, aber was genau steckt eigentlich dahinter? Fakt ist: Remscheid hat das Siegel nun bereits zum vierten Mal in Folge erhalten.

22.02.2023, 18:00 Uhr

Die Mitglieder der Steuerungsgruppe „Fairtrade-Stadt“ wollen noch weitere Banner entwerfen, die überall im Stadtgebiet auf das Thema aufmerksam machen sollen. Foto: Stadt Remscheid/ Thomas E. Wunsch/Stadt Remscheid/Thomas E.Wunsch

Von Daniele Funke

Die Schokoladentafel auf dem Schreibtisch von Simon Siedlaczek ist weder lila noch quadratisch: eine schlichte Tafel in brauner Pappe mit der Aufschrift Vollmilch Mandel und einem Fair-plus-Siegel. Vermutlich kostet sie ein wenig mehr als das vergleichbare Produkt mit der lila Kuh, dafür aber kann diese Schokolade mit richtig gutem Gewissen verzehrt werden: Mit ihrem Kauf wird der Fairtrade-Handel unterstützt: Die verwendeten Kakaobohnen wurden unter guten und geregelten Arbeitsbedingungen der Kleinstbauern in Entwicklungsländern geerntet, ohne ausbeuterische Kinderarbeit und unter Berücksichtigung sozialer, ökologischer und ökonomischer Kriterien.