Verdi-Streik in Remscheid Kitas und zwei Sparkassenfilialen geschlossen

Auch Busse fahren wohl für 24 Stunden nicht. So lange soll der Warnstreik dauern. Seit Betriebsbeginn streiken die Fahrer der Stadtwerke. Auch der Schulbusverkehr ist betroffen. Die TBR kündigten Verzögerungen bei der Leerung der Mülltonnen an. Sollte in dieser Woche keine kurzfristige Abholung erfolgen, können weitere Müllsäcke zu den zu leerenden Tonnen gestellt werden.