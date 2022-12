Warntag in Remscheid Warum am Donnerstag Sirenen heulen

Wenn am Donnerstag bundesweiter Alarmtag ist, wird sich auch Remscheid daran beteiligen – zumindest mit den vier Sirenen, die mittlerweile fest installiert sind: Auf dem Dach der Grundschule Moltkestraße in Hasten, auf der Stadtsparkasse an der Allee, auf dem Berufskolleg Technik an der Neuenkamper Straße und auf der Hauptfeuerwehrwache Auf dem Knapp. „Es wird so sein, dass es um Punkt elf Uhr erst eine Minute lang den Entwarnton gibt, dann nach fünf Minuten eine Minute den heulenden Warnton und dann wieder nach fünf Minuten nochmals eine Minute lang den Entwarnton, sodass die Übung um 11.13 Uhr beendet sein wird“, erklärt Sascha Ploch von der Feuerwehr Remscheid.