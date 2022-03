In den städtischen Kindertageseinrichtungen : Warnstreik am Dienstag in Remscheider Kitas

Warnstreik am Dienstag in Remscheider Kitas

Remscheid Die städtischen Kindertageseinrichtungen werden am Dienstagvormittag im Rahmen des aktuellen Arbeitskampfes der Komba-Gewerkschaft bestreikt. Die Forderungen sind umfangreich.

Ein Warnstreik ist ein Schuss vor den Bug – noch nicht die „ultima ratio“ des Arbeitskampfs, aber durchaus ein Signal, dass die Arbeitnehmerseite es ernst meint und nicht mit den Angeboten der Arbeitgeberseite einverstanden ist. Es ist bereits einige Jahre her, dass die Komba-Gewerkschaft in Remscheid zu einem zweiwöchigen Streik in den städtischen Kindertagesstätten aufgerufen hat, um ihre Forderungen durchzusetzen. Ob es in dieser Einkommensrunde wieder soweit kommen wird, ist derzeit noch nicht absehbar. Allerdings ist die erste Verhandlungsrunde „zu unserer Enttäuschung erfolglos geblieben“, wie es aus Reihen der Gewerkschaft, die die Mitarbeitenden der städtischen Kindertagesstätten vertritt, heißt. Insofern wird es am Dienstag, 8. März, zwischen 8.30 und 10.30 Uhr vor der Kindertageseinrichtung Königstraße einen Warnstreik geben, zu dem alle Mitarbeitenden der städtischen Kitas aufgerufen sind.