Politik in Remscheid : „Wir haben genug Kunstrasenplätze“

Remscheid Waltraud Bodenstedt (W.i.R.) im BM-Gespräch über Ebert-Platz, Sportflächen und Klimanotstand.

Klimanotstand Mit einem klaren Nein beantwortet Waltraud Bodenstedt die Frage, ob es in Remscheid einen Klimanotstand gibt. Einem Antrag der Grünen für die heutige Ratssitzung, in Remscheid den Klimanotstand auszurufen, werde die Wählergemeinschaft nicht zustimmen. „Das ist reine Symbolpolitik, ein Hype. Wir müssen uns mit den Bürgern über einzelne Maßnahmen unterhalten, die wir umsetzen können.“ Die W.i.R. verweist auf ein bereits 2013 vorgelegtes Klimapapier der Stadt. „Da würde ich gerne Bilanz ziehen und fragen: Wo stehen wir, was müssen wir noch tun, was können wir noch umsetzen?“