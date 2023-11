Waldstraße in Remscheid SEK-Einsatz - Häuser evakuiert

Remscheid · Spezialkräfte der Polizei haben in der Nacht zu Dienstag mehrere Häuser in Remscheid evakuiert. Ein Mann sollte Brandbeschleuniger in seiner Wohnung haben.

07.11.2023 , 09:38 Uhr

Von Ines Räpple