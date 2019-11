Ausstellung in Remscheid in der Galerie „Ins Blaue“ : Der Wald und der Sturm

Ausstellung in Remscheid in der Galerie „Ins Blaue“

Remscheid Zehn Künstler zeigen in der Galerie „Ins Blaue“ Arbeiten über die Zerstörungskraft des Klimawandels. Sonntag ist Eröffnung.

Das Orkantief Friederike zog als schwerer Sturm am 18. Januar 2018 über Europa. Im Heimatwald von Christine Burlon bei Bergisch Gladbach brachen uralte Bäume wie Streichhölzer durch. Die Zerstörungswut der Natur sorgte für Trauer und Entsetzen bei Menschen, die täglich sich im Wald aufhalten. Es war nicht der erste Orkan, der übers Bergische Land gefegt ist. Aber dieser Orkan hat die Künstlerin Burlon angeregt, sich mit dem Thema „Natur und Zerstörung“ intensiver auseinanderzusetzen. Sie inspizierte die Stellen, wo der Bruch heftig und deutlich zu sehen war und sammelte Baumsplitter, Baumrinde, Baumfasern und vieles mehr. Das Vorgefundene nahm sie mit in ihr Atelier und gab ihm eine andere Gestalt. Sie entwarf kleine Halterungen aus Ton in unterschiedlicher Form. Starke Eingriffe am Material wollte sie nicht vornehmen. Zurück im Wald platzierte sie die Skulpturen aus Baummaterial an dem Ort der Verwüstung. Sie gab der Natur die Fundstücke zurück.