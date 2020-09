Kommunalwahl in Remscheid : SPD, Grüne und FDP regieren im neuen Rat

SPD-Fraktionschef Sven Wolf war sprachlos — vor Freude. Foto: Jürgen Moll/Juergen Moll

Remscheid Den Fraktionsvorsitzenden der beiden großen Parteien im Remscheider Stadtrat es am Kommunalwahl-Abend regelrecht die Sprache verschlagen.

Sven Wolf von der SPD, weil die Remscheider Sozialdemokraten entgegen dem Landestrend ihr Wahlziel erreicht haben. Sie ziehen mit 34,4 Prozent als stärkste Kraft in den Rat ein. Jens Nettekoven, Chef der CDU-Fraktion, weil die CDU mit 29,9 Prozent nicht mehr die meisten Sitze inne hat. Mit sieben Prozent Verlusten hat sie eine deutliche Niederlage einstecken müssen. „Das ist kein schöner Tag für uns“, sagte Jens Nettekoven. Das Ergebnis stimme ihn traurig. Ob in seiner Partei personelle Konsequenzen gezogen werden, dazu wollte Nettekoven sich am Wahlabend noch nicht äußern. Das werde die Diskussion in den Gremien der Partei ergeben.

Christine Krupp, Vorsitzende des SPD Unterbezirks, führte das gute Ergebnis auf einen engagierten Wahlkampf zurück, mit viel Herzblut, Schweiß und Tränen. Der Zuspruch sei besonders Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz als Zugpferd zu verdanken. Sven Wolf sah auch in der großen Geschlossenheit der Partei und ihrem Image als verlässlicher Partner einen Grund für das gute Ergebnis.

Die Grünen haben sechs Prozent an Stimmen zugelegt und stellen mit 14,3 Prozent die dritte Kraft. „Wir sind erschöpft und zufrieden“, sagte Spitzenkandidatin Ilka Brehmer. Mit vielen Fachpolitikern in Umweltfragen und Sozialpolitik wolle man die grünen Themen der Partei stärker durchsetzen. David Schichel, der mit Brehmer ein Duo bildete, kündigte an, mit neun Ratsmitgliedern der Verwaltungsspitze die Arbeit nicht leicht zu machen.

Torben Clever, Parteivorsitzender der FDP, gehörte zu den Zufriedenen am Wahlabend. Die Freien Demokraten haben mit 5, 3 Prozent, wieder Fraktionsstärke erreicht. Die Ampelkoalition im Rat werden sie wie angekündigt fortführen. Enttäuschend sei aber, dass die FDP keinen Sitz in den Bezirksvertretungen geholt habe.

Fraktionsstärke hat auch die Partei Pro Remscheid erzielt. Die Partei sitzt künftig mit drei Kandidaten im Ratssaal. „Wir sind zu 90 Prozent zufrieden. Wir haben die Linken, die W.i.R. und Echt. Remscheid geschlagen“, sagte André Hüsgen. Er bedauerte, dass die AfD keinen Sitz errungen haben. Die Linke liegt mit 4,6 Prozent in der Wählergunst knapp hinter Pro Remscheid (5,1 Prozent). „Das stimmt mich traurig“, sagte Brigitte Neff-Wetzel. Lange Zeit sah es so aus, dass die Linke den Fraktionsstatus verlieren würde. Doch die Anzahl der Sitze hat sich von 52 auf 58 erhöht.