Remscheid / Wuppertal : Vor DOC-Sitzung: Investor schreibt an Ratsfraktionen

Burkhard Mast-Weisz (l.) und Henning Balzer haben einen gemeinsamen Brief an die Wuppertaler Ratsfraktionen verschickt. Foto: Hertgen, Nico (hn-)

Remscheid / Wuppertal Ein möglicher Klageverzicht gegen das DOC in Lennep steht am heutigen Montag auf der Tages­ordnung des Stadtrates in Wuppertal.

Ein gemeinsames Treffen von Handel, Politik und Verwaltung, um das Henning Balzer, Entwicklungschef des DOC-Investors McArthurGlen, am Donnerstag per Mail und Brief gebeten hatte, um den bisher mit der Stadt Wuppertal verhandelten Kompromiss bei Verkaufsflächen zu erläutern, kommt vorab aus ­Termingründen nicht mehr zustande.

Darum haben Henning Balzer und Remscheids Oberbürgermeister Burkhard Mast-Weisz (SPD) gestern den Ratsfraktionen im Tal in einer ausführlichen Mail noch mal ihre Sicht der Lage beschrieben. Der OB schreibt, dass man die Absicht einer großen Ratsmehrheit, den Outlet-Rechtsstreit „möglichst rasch zu beenden“, sehr begrüße. An Zahlen zeigt er auf, wie weit McArthur den Forderungen, die der Wuppertaler Einzelhandel in der vergangenen Woche formuliert hat, bereits schon entgegenkommen sei.