Pfingstkirmes Remscheid: Von New Mexico zum Fassanstich

Remscheid Mäßiger Besuch bei der Pfingstkirmes. Zum Auftakt fehlt der Stadtvertreter.

Die Schützen der Lenneper Eintracht feierten ihr rundes Jubiläum beinahe unter sich. Ihre alljährliche Pfingstkirmes an der Robert-Schumacher-Straße lockte in den ersten beiden Tagen kaum Besucher an. Und dem 90-jährigen Bestehen des Vereins blieben selbst Teile der eigenen Schützenbrüder fern. "Ich weiß nicht, wo die alle sind", rätselte Dieter Bornewasser, ein ansonsten aber gefasster Schützenchef, über seine rund 80 Vereinsmitglieder, von denen die meisten am Samstagabend - ebenso wie andere Besucher - vergeblich auf einer verwaisten Kirmes gesucht wurden.

Bereits bei der Eröffnung waren die Schützen von der Stadtspitze ignoriert worden. "Eigentlich sollte ein Vertreter zum Fassanstich kommen", erzählte der Vereinsvorsitzende. Weil aber keiner kam, übernahm ein besonderer Ehrengast aus den USA den Job: Stefan Roll (32) ist seit seinem fünften Lebensjahr bei der Lenneper Eintracht. Eine besondere Liebe, erzählt der Bundeswehrsoldat, der für die Luftwaffe in New Mexico stationiert ist, wo er seit vier Jahren mit seiner kleinen Familie lebt.

Zur Pfingstkirmes seiner Schützenbrüder versucht er immer in der alten Heimat zu sein. Zum ersten Mal durfte er das Traditionsfest eröffnen. "Für mich war das eine besondere Ehre", erzählte Roll. Der 32-Jährige vermisst in der Ferne, was andere vor der eigenen Haustür offensichtlich nicht zu schätzen wissen. "Ich kann den Leuten nur raten, das mitzunehmen und zu genießen, was unsere Heimatstadt zu bieten hat." Seine Schützenbrüder seien für ihn eine große Familie. "Für mich fühlt sich das hier an, als wäre ich nie weg gewesen." Seine zweijährige Tochter Lillian, eine waschechte Amerikanerin, führte er stolz über die Kirmes seiner Heimat.