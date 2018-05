Justizvollzugsanstalt Remscheid : Von 13 geflüchteten Gefangenen fehlt weiter jede Spur

Die Justizvollzugsanstalt (JVA) Remscheid. Foto: Bernd Thissen

Remscheid Die meisten halten es schon nach den ersten Tagen nicht mehr aus und klettern einfach über den Zaun. Mehr trennt die Häftlinge im offenen Vollzug schließlich nicht von der Freiheit. Das ist der Hintergrund für die Zahlen, die das NRW-Justizministerium dem Rechtsausschuss des Landtages jetzt auf Anfrage öffentlich machte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Danach sind in den vergangenen zweieinhalb Jahren aus dem offenen Vollzug der Justizvollzugsanstalt Remscheid so viele Häftlinge verschwunden wie aus kaum einem anderen Gefängnis in Nordrhein-Westfalen. 105 Gefangene kamen zumindest vorübergehend abhanden. Nur das Gefängnis in Bielefeld-Senne zählte mit 159 mehr abgängige Gefangene.

Warum das so ist? Zum einen ist die Vollzugsanstalt in Lüttringhausen mit 270 Plätzen im offenen Vollzug eine der größten ihrer Art. Zum anderen "liegt es nicht zuletzt auch am Klientel", sagt Katja Grafweg. Seit zehn Jahren steht die Volljuristin an der Spitze der JVA Remscheid. Sie weiß um die Motive, die die Männer veranlassen, "über den Zaun zu gehen".

Die allermeisten von ihnen sitzen nämlich im offenen Vollzug, weil sie die Geldstrafe, zu der sie vom Gericht verurteilt worden waren, nicht zahlen konnten. Dass sie deshalb ihrer Freiheit beraubt wurden, und sei es auch nur für wenige Tage oder Wochen, ist für die einen schlicht nicht nachvollziehbar. "Und die anderem machen sich auf den Weg, weil es da noch einen alten Kumpel gibt, bei dem sie das Geld vielleicht auftreiben können", sagt Katja Grafweg. Am Ergebnis ändert das nichts. Werden die geflohenen Insassen festgenommen, müssen sie die versäumten Hafttage nachträglich absitzen - und zwar im geschlossenen Vollzug.



JVA Bielefeld : Entflohener Häftling am Paderborner Hauptbahnhof gefasst

zurück

weiter

Von den 105 Geflüchteten ging es den Allermeisten genau so. Lediglich 13 Häftlinge sind bis heute verschwunden. "Entweder, weil sie sich innerhalb Deutschlands versteckt halten, weil sie in ihr Heimatland zurückgekehrt sind oder sich anderswo illegal aufhalten", sagt Katja Grafweg. Aus dem geschlossenen Vollzug war zuletzt vor zwei Jahren ein Häftling entkommen. Der wegen räuberischer Erpressung verurteilte Mann hatte mit zwei Begleitern in Wuppertal eine Wohneinrichtung für Haftentlassene besucht. In einem unbeobachteten Moment sprang der 37-Jährige aus dem Fenster. Tage später saß er wieder in Haft.

Häufiger kommt es vor, dass Häftlinge, die zur Vorbereitung auf die Freiheit bereits Urlaub erhalten, diesen selbstständig verlängern. Meist stecken familiäre Belange dahinter. Und meist kehren die Urlauber bald freiwillig in die JVA zurück.

(ric)