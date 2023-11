Volksbank im Bergischen Land Die kurzweilige Zwei-Redner-Premiere

Die beiden Journalisten, die sich seit 2011 in verschiedenen Formaten einen verbalen Schlagabtausch über aktuelle politische Themen liefern, hatte sich die Volksbank im Bergischen Land zu ihrem Mittelstandssymposium eingeladen. Es war eine Premiere in der knapp 20-jährigen Geschichte der Kundenveranstaltung, denn mit Augstein und Blome referierten erstmals zwei namhafte Gäste. Wobei die Ausführungen des aus Berlin angereisten Duos mit einer ausgefeilten Rede nichts zu tun hatten. „Normalerweise arbeiten wir ganz ohne Script“, gab Nikolaus Blome am Ende des rund einstündigen Streitgesprächs zu. Für das Symposium habe man eine Ausnahme gemacht, um zumindest zu einem abgestimmten Ende zu finden. Was im Übrigen misslang, weil sich sein Gegenüber (vielleicht auch bewusst) nicht an die Absprache gehalten hat.