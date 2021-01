Remscheid : Vierter Impftag in Remscheid verläuft reibungslos

Remscheid Die Inzidenzwert-Kurve in Remscheid steigt seit Tagen wieder kontinuierlich an. Nach 118,6 am Samstag meldete das Robert-Koch-Institut am Sonntag eine 7-Tage-Inzidenz von 131,1.

Laut Gesundheitsamt gibt es aktuell 177 Remscheider, die an Covid-19 erkrankt sind und sich in angeordneter Quarantäne befinden. Mit zwei weiteren Todesfällen ist die Zahl der Personen in Remscheid, die mit oder an dem Coronavirus gestorben sind, auf 100 gestiegen.

Indes ist am Samstag die vierte Impfphase reibungslos verlaufen. Im CBT-Wohnhaus Katharinenstift, in der Evangelischen Stiftung Hephata, in der Insanto Seniorenresidenz und im Landhaus im Laspert haben 162 Bewohner sowie 115 Mitarbeitende ihren ersten Coronaschutz erhalten. 39 Impfdosen wurden zudem fünf Mitgliedern der Impfteams und 34 Mitarbeitern des Rettungsdienstes injiziert.

„Anstatt der ursprünglich angeforderten 310 Dosen haben 318 Dosen des Biontech-Impfoffs die vier Alten- und Pflegeheime erreicht“, sagteR emscheids Feuerwehrchef Guido Eul-Jordan, der die Arbeitsgruppe „Impfstrategie in Remscheid“ des Corona-Krisenstabs leitet. Die Einrichtungen seien bestens auf den Impftag vorbereitet gewesen. Vier mobile Impfteams waren im Einsatz.

Die Kassenärztliche Vereinigung hat die nächste Coronaschutz-Impfung für Dienstag, 12. Januar, angekündigt. Beliefert wird eine Senioren-Einrichtung mit 138 Impfdosen des Biontech-Impfoffs.

