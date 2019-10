Viertelklang in Remscheid : Ein musikalischer Rundgang

Der ehemalige „The Voice“-Kandidat Florian Alexander Kurz sorgte im Hutgeschäft von Susanne Bollmann für voll besetzte Reihen. Foto: Cristina Segovia-Buendía

Innenstadt Das Viertelklang-Festival verwandelte die Hindenburgstraße am Samstagabend in eine atmosphärische Musikmeile. Mit Einbruch der Dunkelheit ertönte Musik aus Innenhöfen und Geschäftslokalen.

Das diesjährige Viertelklang-Festival des Remscheider Stadtmarketings führte Kulturfreunde auf die Hindenburgstraße. Insgesamt 16 Konzerte und Lesungen lockten die Besucher während der vier kurzweiligen Stunden an sieben unterschiedliche Orte entlang und in unmittelbarer Nähe zur bekannten Wohn- und Geschäftsstraße der Innenstadt.

Mit Einbruch der Dunkelheit ertönte Musik aus Innenhöfen und Geschäftslokalen. Zahlreiche Menschen flanierten entlang der Straße auf der Suche nach dem nächsten Veranstaltungsort, um sich von jungen Künstlern und neuen Formationen überraschen und begeistern zu lassen. Auch bei Tanja Heilmann im Friseursalon herrschte gemütliche Stimmung, als am späten Abend das junge Trio „Lui Akustik“ für Furore sorgte: Das Geschäftslokal war in sanftes Licht getaucht, orangefarbene Töne sorgten für ein heimeliges Gefühl, die sanfte Stimme von Frontsängerin Luisa ließ die aufmerksamen Zuhörer träumen.

Info Festival mit vielen verschiedenen Künstlern Künstler beim Viertelklang Bergisches Vokalensemble, Waniek und Blaß, Trio El Patio, Igarashi Ensemble, Klangstil Quartett, Antonella Simonetti, Nicolas Evertsbusch, Dreams Divine, Klangstil Duo, Lui Akustik, Get the Cat, Chamegu, Klangstil, Florian Alexander Kurz, Cuarteto Tango Para Ti, From Jazz 2 Pop.

Heilmann freute sich über die vielen Besucher an diesem Abend. „Wir hatten sicherlich an die 50 Gäste im Salon und davon jede Menge neue Gesichter.“ An dem Festival beteiligte sich die Geschäftsfrau gerne. „Innerhalb der IG Hindenburg bemühen wir uns sehr darum, unseren Kunden und Gästen immer etwas auf dieser schönen Straße zu bieten. Und jetzt wo das Stadtmarketing mit diesem Festival auf uns zu kam, waren wir natürlich dabei.“

Das Besondere am Viertelklang, urteilte Heilmann, „ist, dass viele Besucher wegen der neuen und jungen Bands kommen. Sie wollen was Neues erleben.“ Vor Lui Akustik hatte die Friseurmeisterin noch das „Trio El Patio“ zu Gast im Salon. „Auch die waren großartig“, befand Heilmann. Zeitgleich sorgte Florian Alexander Kurz, der ehemalige „The Voice“-Kandidat, bei Susanne Bollmann im Hutgeschäft für voll besetzte Reihen. Weil die Besucher nicht alle in den kleinen Laden hineinpassten, blieben einige von ihnen auch gerne vor dem Schaufenster stehen, beobachteten das Szenario. Die Stimme des Sängers drang ohnehin aus der offenen Tür hinaus.

Heiner Waniek hatte selbst zur Eröffnung des Festivals noch im Café Moccasin eine kurzweilige Lesung gehalten und dabei aus Kurt Tucholskys Werken rezitiert, begleitet von Jürgen Blaß an der Gitarre. „Das war ein schöner Auftritt“, sagte Waniek. „Mit 25 Leuten war das Café auch schon voll, aber so nah am Publikum zu sitzen, macht eben auch den Charme dieses Festivals aus.“ Das bekräftigte auch Besucher Sven Pudelski: „Ich habe mich spontan für einen Besuch entschieden und habe mich einfach ein wenig umgeschaut.“

Im „Löf“ war er am Samstagabend beim Auftritt der Band „Get the Cat“ dabei. „Da hat die Technik nicht auf Anhieb funktioniert, also hat man sich kurzerhand entschlossen, den Auftritt akustisch durchzuführen. Das geht in so einem kleinen Rahmen wunderbar. Und hat vermutlich auch besser gewirkt, als auf einer großen Bühne.“

Bei Tanja Heilmann im Friseursalon trat das junge Trio „Lui Akustik“ auf. Foto: Cristina Segovia-Buendía

Ein Blick ins Programm lohnte sich: 16 Konzerte und Lesungen lockten die Besucher an sieben Orte. Foto: Cristina Segovia-Buendía