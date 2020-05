Volkshochschule in Remscheid mit 53 Kursen : Sonder-Sommerprogramm der VHS

Nicole Grüdl-Jakobs (Blildmitte), Anika Giesen (links) und Jasmine Klar freuen sich auf das Sommerprogramm. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Remscheid Besondere Situationen erfordern besondere Maßnahmen. Das gilt während der Corona- Pandemie auch für die Volkshochschule, die sich nach achtwöchiger Zwangspause mit einer innovativen Idee zurückmeldet.

Die Volkshochschule (VHS) hat erstmalig ein Sonder-Sommerprogramm aufgelegt, mit 53 neuen Kursen aus den bekannten Themengebieten Politik und Gesellschaft, kulturelle Bildung, Gesundheit, Fremdsprachen sowie berufliche Bildung und EDV. Darunter sind auch einige digitale Angebote. Die Anmeldungen laufen.

Die rund achtwöchige Zwangspause durch die anhaltende Corona-Pandemie hat auch das Team um Nicole Grüdl-Jakobs, Leiterin des Kommunalen Bildungszentrums, kreativ werden lassen. Da von Mitte März bis Anfang Mai keine Kurse stattfinden konnten und erst in diesem Monat der Betrieb langsam wiederaufgenommen wurde, tüftelte sie mit ihren Kollegen einen für die VHS außergewöhnlichen Plan aus: „Normalerweise stand es bislang allen Kursen optional frei, zwei oder drei Wochen in die Sommerzeit hinein zu verlängern. Was wir aber noch nie hatten“, gesteht Grüdl-Jakobs, „ist ein Sommerprogramm, das von Anfang Juni bis Anfang August komplett durchläuft.“

Info Reguläres Programm im Herbst und Winter Umfang Wer das Sonder-Sommerprogramm nicht nutzen möchte, darf sich auf das kommende Herbst-/Winterprogramm der VHS freuen. Das sei ganz regulär und im üblichen Umfang geplant worden. Lediglich Reise- und Studienfahrten werden diesmal nicht angeboten werden.

Eine Übersicht über das komplette Sonder-Sommerprogramm gibt es online. Anmelden können sich Interessierte telefonisch unter 021 91/ 16 2786 oder per E-Mail an volkshochschule@remscheid.de

www.vhs.remscheid.de

Die Idee, gibt sie offen zu, sei der Situation geschuldet, weil bislang noch immer nicht alle Kurse wie gewohnt laufen können. Grund dafür sei zum einen die erhöhten Sicherheits- und Hygienemaßnahmen sowie die Abstandsregelung und die derzeit fehlenden, dafür benötigten räumlichen Kapazitäten. Die Räumlichkeiten der Schulen, wie das Berufskolleg, Ernst-Moritz-Arndt-Gymnasium und Röntgen-Gymnasium könnten derzeit nicht genutzt werden, „weil die Schulen gerade selbst dabei sind, ihren Unterricht zu organisieren.“ Um die Abstandsregelungen innerhalb der zur Verfügung stehenden Räume zu gewährleisten, ist derzeit zudem die Teilnehmeranzahl auf zehn begrenzt. Nur kleinere Kurse, wie etwa der Japanisch-Unterricht, könne regulär angeboten werden.

Für gewöhnlich würde die VHS, mit Beginn der Sommerferien, ebenfalls in die Sommerpause gehen, doch da dieses Jahr sowieso alles anders ist und der Sommerurlaub für viele ohnehin wohl gänzlich flachfallen wird, warum sollte die Zeit nicht zur Weiterbildung genutzt werden? Die Resonanz in den ersten Tagen habe dem VHS-Team Hoffnung gemacht. „Seit Ende letzter Woche haben wir unser Programm auf unserer Homepage freigeschaltet und schon jetzt haben wir viele Anmeldungen erhalten. Es war also absolut die richtige Entscheidung und es könnte durchaus sein, dass wir diese Idee auch mit ins nächste Jahr nehmen.“