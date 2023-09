Mieterbüro in Remscheid eingerichtet Outlet macht in Lennep den nächsten Schritt

Outlet-Investor Philipp Dommermuth hat in Lennep einen ersten sichtbaren Pflock für sein 150-Millionen-Euro-Projekt eingeschlagen. Das leerstehende Gebäude des Hauswarts am Lenneper Röntgen-Stadion wurde von der Stadt angemietet. Hier sollen in der nahen Zukunft erste Termine mit potenziellen Mietern geführt werden. Auf der Mauer am Stadiongelände an der Wupperstraße klebt schon das rote Emblem mit der Aufschrift Outlet Remscheid, drinnen muss noch renoviert werden.