Schulpolitk in Remscheid Salami-Taktik mündet in Vertrauenskrise

Das Gebäude sei marode, müsse abgerissen werden, so sei der Tenor in den Antworten der Stadt auf viele Anfragen zum Thema gewesen. Umso überraschter war die „demokratische Opposition“, wie sie Alexander Schmidt (CDU) nennt, als man in der vergangenen Woche eher zufällig durch Nachfragen in einer Ausschusssitzung erfuhr, dass die Stadt nun plant, hier als temporäre Nutzung sogenannte moderne Nomaden unterzubringen. Gemeint sind damit kurze Mietverträge unter anderem für Künstler. Ein Projekt, das offenbar schon länger vorbereitet wird. Gleichwohl habe die Verwaltung erst kürzlich auf Nachfrage noch zu Protokoll gegeben, andere Nutzungen für das Schulgebäude nicht anzustreben. Das habe sich nun als „eine glatte Lüge“ entpuppt, sagt Neff-Wetzel.