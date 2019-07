Vermisste aus Remscheid : Fall Leonie: Neue Zeugin hat sich gemeldet

Remscheid Heute vor drei Jahren verschwand Leonie Gritzka. Jetzt hat sich eine Zeugin gemeldet. Die Polizei intensiviert die Ermittlungen.

Heute vor drei Jahren verschwand die damals 15-jährige Leonie, ohne Spuren zu hinterlassen. Nach Aussagen einer Freundin sei sie an der Alleestraße in ein schwarzes Auto gestiegen, in dem zwei Männer saßen. Seitdem fehlt von ihr jedes Lebenszeichen. Leonie wuchs in schwierigen Verhältnissen auf. Mal in Pflegefamilien, mal in Heimen, mal bei ihrer Mutter. Alle Versuche, mit ihr Kontakt aufzunehmen, sind bisher fehlgeschlagen.